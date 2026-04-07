Tifosi del Milan esasperati scatta la campagna #Allegriout | ma il tecnico è davvero l'ultimo problema

Dopo la sconfitta contro il Napoli allo stadio Maradona, alcuni tifosi del Milan hanno avviato una campagna sui social con l'hashtag #Allegriout, chiedendo l'addio dell’allenatore. La critica si concentra sulla gestione tecnica e sui risultati ottenuti finora, mentre la squadra si trova in una posizione di classifica che non soddisfa le aspettative. La situazione ha generato discussioni tra gli appassionati, con opinioni contrastanti sulla direzione da prendere.

Dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli, la tifoseria del Milan ha puntato il dito su Max Allegri, principale responsabile di una stagione tutt'altro che entusiasmante. Ma i motivi e le responsabilità vanno ben oltre un tecnico che è riuscito, malgrado tutto, a portare la nave in salvo nel porto sicuro della Champions. Statistiche, dati e mercato dicono tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I numeri dicono perché il Milan di Allegri è davvero fortunato (ma non è l’unica squadra in Serie A)Quanto conta la fortuna nel cammino del Milan nel campionato di Serie A 2025-2026? I numeri raccontano di un Diavolo solido ma anche aiutato dagli...

Leggi anche: Milan, Ferrara: “Il problema del Torino è sempre stato la difesa, ma ora con D’Aversa…”

Napoli-Milan, i tifosi azzurri si schierano a favore del popolo rossonero: messaggio incredibile!I tifosi del Napoli si schierano dalla parte di quelli del Milan prima della sfida di questa sera: il messaggio esposto fuori dal Maradona. spaziomilan.it

Tifosi a Milanello, la Curva Sud al fianco del Milan alla vigilia della partita contro il Napoli (Gazzetta)Tifosi del Milan a Milanello per sostenere la squadra, con Füllkrug che canta e si gioca una maglia in attacco. ilnapolista.it