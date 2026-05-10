Caos derby di Roma | se slitta costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18

Nella penultima giornata di campionato, si attendono decisioni definitive su eventuali slittamenti del derby di Roma, che potrebbero influenzare il calendario di Milan e Juventus, costrette a giocare lunedì alle 18. Al momento, non sono ancora state confermate le date e gli orari ufficiali, e si dovrà attendere la fine della 35ª giornata per avere una programmazione definitiva.

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La situazione è ancora in stallo. C'è ancora una giornata di campionato da concludere prima di avere un quadro chiaro della prossima corsa Champions, quindi per il calendario della penultima di Serie A si dovrà aspettare martedì, giorno in cui si risolverà anche il nodo più rilevante della questione: giorno e orario del derby di Roma, che si porterà dietro quello delle altre squadre che come i giallorossi si giocano un posto nel massimo torneo europeo, quindi almeno Milan, Juventus e Como. La Lega Serie A sostiene infatti che, anche se sul tavolo c'è un problema di ordine pubblico legato unicamente alla Capitale, non si possano fare eccezioni, occorre giocare tutti insieme.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma-Lazio, caos ordine pubblico: il Derby verso lo slittamento a lunedìIl Foro Italico è una polveriera pronta a esplodere per eccesso di entusiasmo, ma la miccia rischia di accendersi dove non dovrebbe. Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30L'ultimo a parlare (male) dell'orario presunto o quantomeno, al momento, più fattibile del derby di Roma è stato lunedì sera il tecnico della Lazio... Argomenti più discussi: Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Roma-Lazio alle 12:30, anzi no: è caos calendari tra tanti dubbi; Roma-Lazio, derby alle 12:30? Caos orario e incrocio con Internazionali, Gasperini 'punge' Sarri.