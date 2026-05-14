Caos calendario Como-Parma domenica a mezzogiorno

Da parmatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 37ª giornata di Serie A si svolgerà domenica a mezzogiorno con la partita tra Como e Parma. La disposizione del calendario è stata stabilita dopo diversi giorni di incertezze e rinvii, causati dai problemi di ordine pubblico legati al derby tra Roma e Lazio. La decisione definitiva è arrivata ieri, chiarendo l’orario e la data della partita, che si inserisce in un fine settimana caratterizzato da cambiamenti nelle programmazioni sportive.

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La 37ª giornata di Serie A ha finalmente trovato la sua collocazione definitiva dopo giorni di tensioni e rinvii legati al derby Roma-Lazio e ai problemi di ordine pubblico nella Capitale.Lega Serie A e Prefettura hanno raggiunto un accordo che porterà il derby romano e le altre gare decisive per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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