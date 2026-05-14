Caos calendario Como-Parma domenica a mezzogiorno

La 37ª giornata di Serie A si svolgerà domenica a mezzogiorno con la partita tra Como e Parma. La disposizione del calendario è stata stabilita dopo diversi giorni di incertezze e rinvii, causati dai problemi di ordine pubblico legati al derby tra Roma e Lazio. La decisione definitiva è arrivata ieri, chiarendo l’orario e la data della partita, che si inserisce in un fine settimana caratterizzato da cambiamenti nelle programmazioni sportive.

La 37ª giornata di Serie A ha finalmente trovato la sua collocazione definitiva dopo giorni di tensioni e rinvii legati al derby Roma-Lazio e ai problemi di ordine pubblico nella Capitale.Lega Serie A e Prefettura hanno raggiunto un accordo che porterà il derby romano e le altre gare decisive per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Sullo stesso argomento

Serie A, cambiamento di calendario:Como-Parma lunedì seraDopo il comunicato ufficiale dello spostamento del derby di Roma a lunedì, alle 20.

Serie A, calendario 36ª giornata: Parma-Roma domenica alle 18La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della 36ª giornata di campionato, in programma nel weekend tra l’8 e l’11...

Temi più discussi: Serie A, caos calendari: Como-Parma può slittare a lunedì; Calendario, è caos: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca?; Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30; Serie A, rebus calendario 37.a giornata: quando escono gli orari e il nodo Roma-Lazio.

Novità sul caos calendario secondo #Sky: #RomaLazio potrebbe essere anticipata alle 12:00 di domenica, con conseguente spostamento anche di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e #PisaNapoli. La finale degli Internazionali di Tennis slitte x.com

Caos calendario, scenario surreale: Serie A alle 12 e Internazionali posticipati! L'ultima propostaQuando si giocheranno Juve-Fiorentina e le altre 4 partite della lotta Champions? Gli aggiornamenti sul braccio di ferro tra Lega e Prefettura di Roma ... tuttosport.com

Serie A, cambiamento di calendario:Como-Parma lunedì seraIl derby di Roma si giocherà alle 20.45, decisione anticipata in mattinata dal prefetto Lamberto Giannini. Dovrebbero slittare a lunedì sera anche le altre gare, tra cui quella dei crociati. Ma la Leg ... parmatoday.it