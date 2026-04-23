Serie A calendario 36ª giornata | Parma-Roma domenica alle 18

La Lega Serie A ha annunciato il calendario ufficiale della 36ª giornata, che si svolgerà tra l’8 e l’11 maggio. La partita tra Parma e Roma è prevista per domenica alle 18. La programmazione include anche altri anticipi e posticipi distribuiti nel fine settimana. La giornata si inserisce nel programma finale della stagione di calcio italiano.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della 36ª giornata di campionato, in programma nel weekend tra l’ 8 e l’11 maggio. Il turno, potenzialmente decisivo per la definizione della griglia europea e della lotta scudetto, prevede tre appuntamenti di rilievo nei blocchi serali. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata allo stadio Ennio Tardini contro il Parma nella fascia pomeridiana di domenica 10 maggio alle ore 18:00. Un collocamento che permetterà ai giallorossi di conoscere già i risultati delle dirette concorrenti, a partire dalla Lazio, impegnata nel big match casalingo contro l’ Inter sabato alle 18:00.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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