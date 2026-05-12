Serie A cambiamento di calendario | Como-Parma lunedì sera
La partita tra Como e Parma è stata spostata a lunedì sera. La decisione segue il comunicato ufficiale che ha annunciato lo spostamento del derby di Roma a lunedì, alle 20.45. La modifica dell’orario riguarda anche il match dei crociati, che si giocherà nella stessa giornata. La variazione di calendario interessa le due squadre e le rispettive programmazioni.
Dopo il comunicato ufficiale dello spostamento del derby di Roma a lunedì, alle 20.45, anche la partita dei crociati cambia orario. La decisione del Prefetto della capitale, Lamberto Giannini, avrà probabilmente effetti anche su diverse partite di Serie A, tra cui Como-Parma appunto, Genoa-Milan.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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