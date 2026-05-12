Serie A cambiamento di calendario | Como-Parma lunedì sera

La partita tra Como e Parma è stata spostata a lunedì sera. La decisione segue il comunicato ufficiale che ha annunciato lo spostamento del derby di Roma a lunedì, alle 20.45. La modifica dell’orario riguarda anche il match dei crociati, che si giocherà nella stessa giornata. La variazione di calendario interessa le due squadre e le rispettive programmazioni.

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