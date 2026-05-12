Sarri prende posizione sul derby Roma Lazio | È meglio per tutti che si giochi lunedì sera!

L'allenatore della Lazio ha dichiarato che, secondo lui, sarebbe preferibile disputare il derby di Roma tra la sua squadra e la Roma lunedì sera. La sua opinione si riferisce al momento migliore per la partita, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La questione riguarda la data e l’orario dell’incontro tra le due squadre cittadine, che si sfidano in una delle gare più attese del campionato.

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