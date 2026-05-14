A Nurachi si svolge l’evento CantinArte, dove Claudia Mandas e il gruppo Totusonau portano sul palco musica e scrittura. Durante la manifestazione, si discuterà di come i monologhi ambientati in un cimitero possano essere collegati al rock campidanese. Inoltre, saranno trasmesse sulle frequenze di Radio Gamma alcune delle voci storiche del panorama musicale locale. L’iniziativa coinvolge artisti e pubblico, creando un ponte tra diverse espressioni culturali.

? Domande chiave Come possono i monologhi su un cimitero unirsi al rock campidanese?. Chi sono le voci storiche che torneranno sulle frequenze di Radio Gamma?. Perché una cantina agricola diventa il palcoscenico per la letteratura moderna?. Cosa nasconde l'esposizione artistica tra le mura della Cantina Caddeo?.? In Breve Mostra Affegau di Marco Pili esposta presso la Cantina Caddeo di Nurachi.. Musica dei Totusonau con Massimo Cadeddu, Lorenzo Lepori e Ludovico Sarai.. Ritorno storico alle frequenze di Radio Gamma tra gli anni Settanta e Ottanta.. Prossimo appuntamento il 6 giugno all'Oasi di Pischeredda con Pierpaolo Vacca.. Sabato 16 maggio 2026, la Cantina Caddeo di via Nuraghe a Nurachi ospiterà una nuova serata di CantinArte che unirà letteratura, musica e il richiamo delle radio libere locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CantinArte a Nurachi: Claudia Mandas e i Totusonau tra musica e scrittura

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