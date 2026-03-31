Workshop di scrittura creativa La musica delle parole

Da firenzetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro di scrittura dedicato all'intenso legame tra musica e letteratura, prendendo spunto da racconti, romanzi e testi di canzoni. Rifletteremo inoltre sulla connessione tra ritmo e stile, oltre ad affrontare la questione del celebre motto "Show, don't tell". Contenuti teorici, letture di brani e racconti, con ascolto di musica direttamente da vinile come spunto per esercitazioni pratiche.https:ilibridimompracem.it Alla Manifattura Tabacchi arriva la Florentine Week: sbandieratori, incontri e un convegno per raccontare tradizione e futuro di Firenze . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

workshop di scrittura creativa la musica delle parole
© Firenzetoday.it - Workshop di scrittura creativa "La musica delle parole"

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