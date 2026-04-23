Maggio dell’Antimafia ed 2026 un percorso culturale e civile fatto di teatro arte urbana musica e scrittura

È stato presentato questa mattina il calendario di eventi del “Maggio dell’Antimafia” 2026, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con i Comuni di Bari, Foggia e Trani e con l’Associazione Libera. La rassegna comprende spettacoli teatrali, interventi di arte urbana, momenti musicali e attività di scrittura, tutte rivolte a promuovere la cultura civile e l’impegno contro le mafie. La presentazione si è svolta nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città.

Promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e dell’Associazione Libera, è stato presentato questa mattina nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città il programma delle iniziative del “Maggio dell’Antimafia - Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione... Laboratorio di scrittura creativa: 12 incontri nella sede dell’associazione culturale LabeL’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via, a partire da mercoledì 22 aprile 2026, a un laboratorio di scrittura... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto pronto a Bari per il Maggio dell’Antimafia 2026; Un’antimafia intossicata; La destra e l'antimafia: altro che appalti. Le verità nascoste dietro alle stragi; Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’Antimafia. Bari, torna il Maggio dell’Antimafia 2026: teatro, musica e arte per la memoria di CapaciBARI - Dal 21 al 25 maggio 2026 torna il Maggio dell’Antimafia, il percorso culturale e civile promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati con il patrocinio dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e ... giornaledipuglia.com Bari, Maggio dell’Antimafia 2026: arte e partecipazione contro le mafieL’arte come antidoto sociale contro le mafie. E’ stato presentato a Bari Maggio dell’Antimafia edizione 2026, un percorso culturale e civile articolato in numerosi appuntamenti in programma in tutto ... trmtv.it Lazio-Inter di campionato si giocherà sabato 9 maggio alle 18 @fcin1908it x.com Il 1° maggio, a Palazzo Landulfo a Rodio, sarà presentato ufficialmente il progetto Pnrr Pisciotta borgo vivo” insieme al piano strategico di marketing e comunicazione che ne accompagnerà lo sviluppo nei prossimi anni - facebook.com facebook