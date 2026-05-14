Cantiere senza parapetti e impalcature | sequestrata l' area esterna di una villa

Durante un’ispezione a Massa Lubrense, i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno sequestrato l’area esterna di una villa, di circa mille metri quadrati, a causa delle condizioni del cantiere. L’area interessata, che comprende anche i terrazzi, risultava priva di parapetti e impalcature di sicurezza. Le verifiche hanno portato al sequestro dell’area per la mancanza di dispositivi di protezione adeguati.

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Controlli dei carabinieri a Massa Lubrense in un cantiere edile allestito in una villa del comune. L’area esterna, di circa mille metri quadrati terrazzi compresi, è stata sequestrata dopo le verifiche svolte dai militari della stazione locale insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Area camper, valutiamo una gestione esterna"Area camper, rendiconto di gestione e tutela agroalimentare sono stati gli argomenti al centro del consiglio comunale svoltosi giovedì sera nella... Sequestrata una pistola da cantiere nella struttura abbandonataGli agenti della Polizia Locale della Federazione hanno rinvenuto, nel corso di un pattugliamento nell'area abbandonata dell'ex campo sportivo del... Temi più discussi: Parapetti sul lungolago, quelli nuovi sono già piegati. Per i definitivi c’è tempo; Messina, sanzioni alle ditte dopo le ispezioni nei cantieri edili; San Pietro, parte il cantiere sul ponte; Tragedia nel cantiere Lidl: cade dal tetto e muore dopo ore di agonia. Defender One: il sistema per parapetti in vetro di Logli Saint-Gobain che ridefinisce posa, sicurezza e controllo progettualeDefender One di Saint-Gobain Logli è un sistema per parapetti in vetro che consente di operare solo dal lato interno unendo semplicità di posa e alte prestazioni strutturali. Grazie alla regolazione d ... professionearchitetto.it Monza, assenza di parapetti e gru non bloccata con il sistema di sicurezza: chiusi due cantieri ediliMonza, 2 Luglio 2025 - Sospese le attività in due cantieri edili nel quartiere San Biagio. È il risultato di un’operazione congiunta, avvenuta nella mattinata di martedì 1° luglio, tra il Nucleo ... ilgiorno.it