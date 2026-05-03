area camper valutiamo una gestione esterna

Nel corso del consiglio comunale tenutosi giovedì sera nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si sono discussi due argomenti principali: il rendiconto di gestione dell’area camper e le questioni relative alla tutela agroalimentare. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti comunali, che hanno esaminato i documenti relativi alla gestione dell’area e approfondito le misure di tutela del settore agroalimentare locale.

Area camper, rendiconto di gestione e tutela agroalimentare sono stati gli argomenti al centro del consiglio comunale svoltosi giovedì sera nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. A tenere banco l’introduzione della tariffa di 5 euro al giorno per la sosta nell’area camper di via Biondina e il tetto massimo di permanenza di 72 ore. A innescare il dibattito un’interrogazione del Gruppo Insieme per Crescere, volta a contestare anche la cattiva manutenzione dell’area. Uno spazio "su cui non è stato fatto alcun investimento significativo negli ultimi anni e che si presenta in condizioni di obsolescenza e scarsa attrattività – la premessa di Mirca Minati e Alessandro Piazza di Ipc –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Area Sosta Camper e uno stupendo Borgo!

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