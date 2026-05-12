Sequestrata una pistola da cantiere nella struttura abbandonata
Durante un pattugliamento nell’area abbandonata dell’ex campo sportivo del Campetra a Camposampiero, gli agenti della Polizia Locale della Federazione hanno rinvenuto una pistola da cantiere sugli spalti della struttura. L’arma è stata sequestrata e non sono stati segnalati altri oggetti o persone coinvolte al momento. La scoperta rappresenta un intervento in un’area che si trova in stato di abbandono e non è frequentata regolarmente.
Gli agenti della Polizia Locale della Federazione hanno rinvenuto, nel corso di un pattugliamento nell'area abbandonata dell'ex campo sportivo del Campetra a Camposampiero, una pistola sugli spalti della struttura. L'oggetto, apparentemente in discrete condizioni e che in un primo momento aveva.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Arthur: How to Erase a Monster | Case Zero (Psychological Thriller)
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