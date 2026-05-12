Sequestrata una pistola da cantiere nella struttura abbandonata

Durante un pattugliamento nell’area abbandonata dell’ex campo sportivo del Campetra a Camposampiero, gli agenti della Polizia Locale della Federazione hanno rinvenuto una pistola da cantiere sugli spalti della struttura. L’arma è stata sequestrata e non sono stati segnalati altri oggetti o persone coinvolte al momento. La scoperta rappresenta un intervento in un’area che si trova in stato di abbandono e non è frequentata regolarmente.

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Gli agenti della Polizia Locale della Federazione hanno rinvenuto, nel corso di un pattugliamento nell'area abbandonata dell'ex campo sportivo del Campetra a Camposampiero, una pistola sugli spalti della struttura. L'oggetto, apparentemente in discrete condizioni e che in un primo momento aveva.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arthur: How to Erase a Monster | Case Zero (Psychological Thriller) Notizie correlate Bergamo, 15enne sorpreso con una pistola da softair in classe: sequestrataÈ andato a scuola a Bergamo con un'arma da softair nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e far volare proiettili in plastica dura grazie al... Napoli, scoperto canile abusivo a Villaricca: struttura sequestrataUn canile abusivo è stato scoperto dai Carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli. Argomenti più discussi: Bergamo, 15enne sorpreso con una pistola da softair in classe: sequestrata; Roma, scoperte in un magazzino granate e pistole clandestine; Salento, a 13 anni con una pistola nello zaino: dopo tre mesi, un nuovo caso nella stessa scuola; Maxi sequestro di armi e munizioni ad Adrano: perquisizioni anche con il georadar. A Bergamo un 15enne entra a scuola con una pistola da softair senza tappo rosso. In Puglia un 13enne si vantava di una scacciacani in classe. Non è un gioco. Dove sono i genitori? Servono educazione, morale, regole, responsabilità e lavori socialmente util x.com Linus Tech Tips - La mia nuova sedia da gaming è stata quasi sequestrata al confine il 30 aprile 2026 alle 10:05 - reddit.com reddit Sequestrata una pistola da cantiere nella struttura abbandonataIl rinvenimento è avvenuto negli ultimi giorni all'ex campo sportivo del Campetra a Camposampiero. A rinvenire il dispositivo gli agenti della Polizia locale della Federazione. L'area dismessa è sotto ... padovaoggi.it