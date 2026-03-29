A Imola, la Rocca Sforzesca ha aperto le sue porte durante un open day, attirando più di 180 visitatori nel cantiere. L’evento ha permesso al pubblico di visitare uno dei siti storici più significativi della città, con tutte le aree del cantiere aperte al pubblico. L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito, offrendo un’occasione unica di accesso al patrimonio storico locale.

Un viaggio nel cuore della storia che ha registrato il tutto esaurito. A Imola, la Rocca Sforzesca ha aperto eccezionalmente le sue porte ai cittadini, permettendo a oltre 180 visitatori di accedere a uno dei cantieri più importanti della città. L’iniziativa, organizzata in tre turni da oltre 60 persone ciascuno con prenotazione obbligatoria, ha consentito di entrare in un luogo simbolo dell’architettura militare rinascimentale, oggi al centro di un articolato progetto di recupero. Il complesso monumentale è infatti oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione dal valore complessivo di circa 7 milioni di euro, sostenuto in larga parte da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da risorse ministeriali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Imola, la Rocca Sforzesca si svela: successo per l’open day nel cantiere | FOTO

Articoli correlati

Rocca Sforzesca: 1,7 milioni Pnrr per rinascita e consolidamentoImola Rinasce: La Rocca Sforzesca Riscrive il Suo Futuro con i Fondi Pnrr Imola si prepara a un’importante rinascita per il suo simbolo storico e...

L’Università di Firenze si presenta: oltre novemila iscrizioni per l’open day \ FOTOOltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze.

Una selezione di notizie su Rocca Sforzesca

Temi più discussi: Open day della Rocca Sforzesca di Imola; La Rocca Sforzesca a Imola; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Porte aperte alla Rocca . Viaggio nel cantiere : Occasione di scoperta.

Imola, la Rocca Sforzesca si svela GALLERYIMOLA. Un viaggio nel cuore della storia cittadina che ha registrato il tutto esaurito: la Rocca Sforzesca di Imola ha aperto oggi le sue porte alla ... corriereromagna.it

Il cantiere copre la Rocca sforzesca. Annullati i fuochi di Capodanno a Imola. E il Comune cerca un’alternativaLo show pirotecnico era tornato nel 2023 dopo due anni di stop forzati per il Covid e per i costi dell’energia. L’assessore Gambi: Le impalcature impediscono la vista, insensato fare lì lo spettacolo ... ilrestodelcarlino.it

LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE In preparazione alla Pasqua, vi invitiamo a un momento di musica e contemplazione Rocca Sforzesca, Bagnara di Romagna Mercoledì 1 aprile 2026 – ore 20:30 La Corelli porta alla Rocca Sforz - facebook.com facebook