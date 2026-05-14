Due uomini sono stati arrestati a Canosa con l'accusa di aver utilizzato auto clonate per compiere furti ai danni di persone vulnerabili. Gli investigatori hanno individuato che i sospetti impiegavano veicoli falsificati per confondersi e agire indisturbati. Le indagini stanno ancora analizzando se siano stati coinvolti altri soggetti o colpiti altri soggetti vulnerabili tra le regioni di Puglia e Campania.

? Domande chiave Come facevano a non farsi scoprire con un'auto identica a un'altra?. Quali altri soggetti vulnerabili sono stati colpiti tra Puglia e Campania?. Come hanno fatto i carabinieri a individuare il veicolo senza numero di telaio?. Chi sono le altre vittime coinvolte in questo sistema di predazione regionale?.? In Breve Indagini condotte tra gennaio e aprile 2026 dai carabinieri di Andria.. Raggio d'azione criminale esteso tra Puglia, Basilicata e Campania.. Sequestrato veicolo senza numero di telaio con targhe contraffatte.. Indagati di 53 e 58 anni trasferiti nel carcere di Trani.. Due uomini di 53 e 58 anni sono stati arrestati a Canosa di Puglia dopo che un’indagine ha svelato una serie di aggressioni mirate contro persone fragili tra Puglia, Basilicata e Campania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canosa, arrestati due uomini: usavano auto clone per colpire i fragili

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