Roma | rubavano auto di lusso arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati a Roma per il furto di auto di lusso. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile della polizia Giudiziaria del compartimento di Roma, con il supporto della polizia Stradale di Albano. L’indagine ha portato all’arresto nelle ultime settimane, dopo aver raccolto prove sui reati commessi.

Due uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi per aver rubato auto di lusso, grazie a un’attività d’indagine condotta dagli agenti della Squadra mobile della polizia Giudiziaria del compartimento polizia Stradale di Roma, in collaborazione con il personale della polizia Stradale di Albano. I controlli sono stati avviati dopo il ritrovamento di diverse vetture dello stesso modello, rubate in varie zone della Capitale con modalità simili. Fuga e Arresto nel Quartiere San Giovanni. Durante la notte tra il 19 e il 20 marzo, nel quartiere romano di San Giovanni, i due uomini, di nazionalità straniera, sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare una Jaguar. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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