Canoa velocità il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a Brandeburgo

Nella prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa a Brandeburgo, il K4 500 maschile ha vinto la propria batteria, ottenendo un risultato importante per la qualificazione. Anche gli atleti Tacchini e Casadei si sono distinti nelle rispettive discipline, mostrando buone performance nella sessione mattutina. Le competizioni si sono svolte su un percorso allestito nelle acque tedesche, con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni che si sono confrontati in varie categorie di velocità.

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La sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, scattata a Brandeburgo, in Germania, vede avanzare in semifinale tutti gli equipaggi azzurri in acqua, ad eccezione del KL1 200 maschile di Christian Volpi, che va direttamente in Finale A. Nelle specialità olimpiche, vanno sottolineate le ottime prove di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e dell’imbarcazione azzurra del K4 500 maschile, tutti vittoriosi nelle rispettive batterie. CANOA VELOCITÀ. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini vince la quarta batteria in 4:19.34, mentre Gabriele Casadei domina la quinta serie in 4:14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo. Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a Brandeburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coppa del Mondo di Canoa Velocità, Tacchini-Casadei conquistano l’argento nel C2 500 metriSzeged, 10 maggio 2026 – I vicecampioni olimpici di Parigi 2024, del C2 500 metri, salgono sul podio in Coppa del Mondo di Canoa Velocità. Canoa velocità, argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a SzegedSecondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Temi più discussi: Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile; Canoa velocità: 22 equipaggi italiani debuttano in Coppa del mondo a Szeged; Canoa velocità, Gabriele Casadei sul podio nel C1 1000 metri a Szeged! Vittoria ad un soffio; Canoa velocità, l’Italia cerca conferme in Coppa del Mondo a Brandeburgo. Canoa velocità, l’Italia cerca conferme in Coppa del Mondo a BrandeburgoSi sposta dall'Ungheria alla Germania la carovana della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: la seconda tappa del massimo circuito internazionale si ... oasport.it Coppa del Mondo di canoa velocità, l’Italia riparte da BrandeburgoDopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Venti gli atleti convocat ... sportface.it