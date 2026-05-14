cannes sa che deve cambiare qualcosa

A Cannes si discute di come attirare di nuovo i grandi film americani, considerando che al momento la partecipazione di queste pellicole appare limitata. La manifestazione si trova di fronte alla necessità di modificare alcune strategie per convincere le major di Hollywood a presentare le proprie anteprime. La questione riguarda principalmente l’attrattiva e le modalità di coinvolgimento, aspetti che potrebbero incidere sulla qualità e sul prestigio dell’evento.

Deve ricreare le condizioni perché partecipino i grandi film americani se non vuole essere “solo” la porta agli Oscar per i film europei Quest’anno per il festival di Cannes qualcosa non ha funzionato nel rapporto con gli studios hollywoodiani. Subito dopo la conferenza stampa di annuncio dei film selezionati, un mese fa, si era molto parlato dell’assenza di grandi film statunitensi, e non ha cambiato la sostanza delle cose il fatto che nelle settimane tra quella conferenza e l’inizio della manifestazione se ne sia aggiunto uno: Paper Tiger di James Gray, con Scarlett Johansson e Adam Driver. Il motivo, per certi versi paradossale, è che per come si è sviluppato il festival ora i film a Cannes ricevono troppa esposizione, e di un tipo che può facilmente trasformarsi in attenzioni negative e stroncature.🔗 Leggi su Ilpost.it

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