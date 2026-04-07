Petrucci sponsorizza Mancini | L’ultimo ct che ha vinto qualcosa e sa parlare anche di altri sport

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro ha espresso il suo desiderio di un nuovo allenatore per la Nazionale di calcio, evidenziando come l’ultimo commissario tecnico vincente fosse anche in grado di parlare di altri sport. In un’intervista, ha commentato la necessità di una guida che possa portare risultati e ha fatto il nome di un ex allenatore che ha ottenuto successi in passato. La discussione si inserisce nel contesto della ripresa dopo tre Mondiali consecutivi senza qualificazione.

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro ed ex presidente Coni Gianni Petrucci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di quale ct vorrebbe per la Nazionale italiana per ripartire dopo il terzo Mondiale consecutivo saltato. Per Petrucci, Roberto Mancini sarebbe il commissario tecnico ideale. Petrucci sponsorizza il ritorno di Mancini. “ Vorrei ricordare che l’ultimo che ha vinto qualcosa in azzurro è Roberto Mancini. Sorrido quando leggo che si è lasciato male con la Federazione, ma gli altri mica se ne sono andati con gli applausi. Punterei su chi ha vinto e Roberto lo ha fatto. Poi mi piace perché amo gli allenatori che parlano di argomenti diversi dal loro sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Petrucci sponsorizza Mancini: “L’ultimo ct che ha vinto qualcosa e sa parlare anche di altri sport” Petrucci loda Gravina: «È stato un buon presidente, peccato non abbia calciato lui il rigore a Zenica! Ct? Punterei su Mancini, vi spiego»Bastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,... Leggi anche: Sacchi sponsorizza Vergara per la Nazionale. Sabatini: «Ha numeri formidabili e Conte lo sa bene»