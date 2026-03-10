Deva Cassel | Il nepotismo? È qualcosa che la gente vede con il luccichio negli occhi ma se non lo si sa gestire porta più infelicità che benefici

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, commenta il nepotismo affermando che molte persone lo vedono come un’occasione di successo, ma senza una gestione corretta può portare più insoddisfazione che vantaggi. Recentemente ha parlato di amore e carriera, e insieme a Julien De Saint Jean, protagonista della nuova versione del Fantasma dell’Opera, ha partecipato a un progetto cinematografico.