Deva Cassel | Il nepotismo? È qualcosa che la gente vede con il luccichio negli occhi ma se non lo si sa gestire porta più infelicità che benefici
Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, commenta il nepotismo affermando che molte persone lo vedono come un’occasione di successo, ma senza una gestione corretta può portare più insoddisfazione che vantaggi. Recentemente ha parlato di amore e carriera, e insieme a Julien De Saint Jean, protagonista della nuova versione del Fantasma dell’Opera, ha partecipato a un progetto cinematografico.
Nel bel mezzo del servizio, chiede al fotografo di aspettare un minuto. Ed eccolo di ritorno, in un abito elegante, alla guida di un’Alfa Romeo rosso fiammante. Sul sedile del passeggero, Deva Cassel si sistema il vestito a schiena scoperta, fingendo di ignorare il freddo invernale. Qualche curioso si ferma in questa via parigina del IX arrondissement. Imperturbabili, i due attori restano concentrati sull’obiettivo. E davanti a noi si spalanca un intero immaginario: la giovinezza, la libertà, il cinema degli anni ’60. Grace Kelly e Cary Grant nella loro Sunbeam Alpine di Caccia al ladro, Anna Karina e Jean-Paul Belmondo nella loro Peugeot 404 del Bandito delle 11. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
