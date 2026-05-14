Cannes ha cambiato la vita a Peter Jackson | Potevo tornare al mio vecchio lavoro

A Cannes 2026, un regista ha condiviso come quella visita abbia segnato un punto di svolta nella sua carriera. Ha raccontato di aver vissuto un momento che gli ha aperto nuove strade, portandolo a riflettere sulla casualità di alcuni eventi e sul ruolo che il cinema può svolgere nel modificare il percorso di una vita. La conversazione ha svelato aspetti personali legati a un incontro che, per lui, ha rappresentato molto più di un semplice evento pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Peter Jackson ha trasformato il suo incontro a Cannes 2026 in una riflessione quasi autobiografica sul caso, sulla fortuna e sul modo imprevedibile in cui il cinema può cambiare una vita. Tornando con la memoria al suo primo passaggio sulla Croisette, il regista racconta quanto fosse lontano dall’immaginare una carriera internazionale. Quando nel 1987 arrivò per presentare Bad Taste, infatti, non era ancora un filmmaker professionista ma un fotoincisore neozelandese che girava b movie nei weekend con gli amici. A Cannes, in questa edizione, gli è stata consegnata la Palma d’Oro alla carriera. “Facevo il fotoincisore e giravamo Bad Taste la domenica, per divertimento”, racconta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cannes ha cambiato la vita a Peter Jackson: “Potevo tornare al mio vecchio lavoro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elijah Wood consegna la Palma d'oro alla carriera a Peter Jackson: "Mi ha cambiato la vita"L'interprete di Frodo nella saga Il Signore degli Anelli ha consegnato il prestigioso riconoscimento al regista durante la cerimonia di apertura del... Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Temi più discussi: Peter Jackson a Cannes 2026: la masterclass su Tolkien, Tintin e il futuro del cinema; La Palm d'honneur di Cannes a Peter Jackson, l'architetto dell'immaginario che ha cambiato il cinema epico: Un grande privilegio; Peter Jackson al Festival di Cannes; Cannes 2026, Peter Jackson premiato da Elijah Wood: Palma d’Oro onoraria 25 anni dopo Il Signore degli Anelli (VIDEO). Di domande dal pubblico assurde negli anni ne ho sentite tante, ma raramente capaci di raggiungere il livello del fan italiano che dice a Peter Jackson che Il signore degli anelli gli ha così cambiato la vita che ha gettato una copia dell'Unico Anello nel Vesuvio x.com La Palm d'honneur di Cannes a Peter Jackson, l'architetto dell'immaginario che ha cambiato il cinema epico: Un grande privilegioPeter Jackson con l'Oscar vinto per 'Il ritorno del re' CANNES - Non poteva essere che Elijah Wood che nel ruolo di Frodo Baggins lo ha accompagnato nella trilogia del 'Signore degli anelli' (l'ultimo ... primocanale.it Cannes 2026, Peter Jackson premiato da Elijah Wood: Palma d’Oro onoraria 25 anni dopo Il Signore degli Anelli (VIDEO)Peter Jackson ha capito che la tecnologia non significa nulla senza umanità. Con queste parole, l'attore americano Elijah Wood ha consegnato la Palma d'Oro onoraria al regista, nella serata inaugura ... tg.la7.it