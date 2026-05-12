Elijah Wood consegna la Palma d' oro alla carriera a Peter Jackson | Mi ha cambiato la vita

Durante la cerimonia di apertura del festival di Cannes 2026, l’attore noto per aver interpretato il personaggio principale in una celebre saga cinematografica ha consegnato la Palma d’oro alla carriera a un regista. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini del festival, con i due protagonisti che si sono incontrati sul palco per il tradizionale momento di premiazione. La consegna si è svolta davanti a un pubblico composto da addetti ai lavori e appassionati.

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L'interprete di Frodo nella saga Il Signore degli Anelli ha consegnato il prestigioso riconoscimento al regista durante la cerimonia di apertura del festival di Cannes 2026. Peter Jackson ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera durante la serata di apertura del Festival di Cannes 2026 e a consegnargli il prestigioso riconoscimento è stato Elijah Wood. Il protagonista della saga cinematografica Il Signore degli Anelli ha condiviso qualche aneddoto riguardante il suo legame con il filmmaker, conosciuto quando era ancora un ragazzino. L'incontro tra Elijah e Peter Jackson Durante la cerimonia di apertura della 79esima edizione dell'evento cinematografico francese, Peter Jackson è salito sul palco per ricevere il premio.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elijah Wood consegna la Palma d'oro alla carriera a Peter Jackson: "Mi ha cambiato la vita" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood(Adnkronos) – La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza. Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese.