Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Un riconoscimento che celebra una delle personalità più importanti e influenti del cinema contemporaneo, autore capace di lasciare un segno profondo tanto nel grande spettacolo quanto nell’innovazione del linguaggio cinematografico. Il premio sarà consegnato durante la cerimonia di apertura del 12 maggio, in un momento che si annuncia tra i più significativi della prossima edizione del festival. Per il regista neozelandese si tratta anche di un ritorno simbolico sulla Croisette, luogo che ha accompagnato alcune tappe cruciali della sua carriera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Peter Jackson riceverà la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes 2026

