Cannes 2026 Léa Drucker e le altre | tutte le attrici in lizza per la Palma D’Oro
A Cannes 2026, diverse attrici sono in corsa per la Palma d’Oro, tra cui Léa Drucker. La selezione si basa su interpretazioni che mostrano naturalezza, sensibilità e presenza scenica. Le candidate sono state scelte anche per la disponibilità a interpretare ruoli di rilievo che permettano loro di dimostrare talento e professionalità. La competizione si concentra su performance che evidenziano queste caratteristiche, in un contesto in cui il talento si combina con ruoli di grande visibilità.
Lo sguardo. La naturalezza, la sensibilità, la presenza scenica. Ma soprattutto la disponibilità di grandi ruoli dove esibire talento e professionalità. Per questo le attrici francesi sono oltre, e purtroppo la partita con l’universo nostrano è persa sulla carta. Si badi bene: qui non si parla di incapacità o impreparazione delle magnifiche interpreti italiane, bensì sulla capacità del cinema francese di scrivere opere con protagoniste femminili sia in maggior quantità che qualità. Di conseguenza di valorizzare le performer transalpine in termini di identità, visibilità e successo. La 79ma edizione del Festival di Cannes in corso ne è esempio lampante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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