Al Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio, sono stati annunciati i 21 registi in corsa per la Palma d'Oro. Tra loro figurano nomi come il regista iraniano Asghar Farhadi, lo spagnolo Pedro Almodóvar e il russo Andrey Zvyagintsev. Nessun regista italiano figura tra i partecipanti alla competizione ufficiale di quest'anno.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Cannes (Francia), 9 apr. (askanews) – Il regista iraniano Asghar Farhadi, lo spagnolo Pedro Almodòvar e il russo Andrey Zvyagintsev saranno tra i 21 registi in lizza per l’ambita Palma d’Oro al Festival di Cannes, in scena dal 12 al 23 maggio. Il direttore del festival Thierry Fremaux ha svelato l’elenco dei 21 film in concorso, tra cui tre giapponesi e tre spagnoli. Del tutto assente l’Italia, che non sarà presente neanche nelle sezioni parallele come “Un certain regard”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nessun italiano in gara tra i 21 registi in lizza per l'ambita Palma d'Oro al Festival di Cannes, in scena dal 12 al 23 maggio

Nessun regista italiano in gara a Cannes per la Palma d'OroNon ci sono registi italiani in gara per la Palma d'oro alla 79a edizione del Festival di Cannes.

Dal 23 aprile al cinema La piccola, di Hafsia Herzi. Nel ruolo di Fatima, l'esordiente Nadia Melliti Palma d'oro a Cannes. Il video(askanews) – La più piccola, il film in concorso al Bif&st e dal 23 aprile nei cinema italiani, racconta l’accettazione della propria omosessualità...

Temi più discussi: Festival di Cannes 2026, il programma della 79esima edizione; Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno'; Cannes 2026: i possibili film in concorso; A proposito di crisi del calcio.

Cannes, figuraccia Italia: nessun regista in gara quest’anno. Ma c’è ancora una possibilità…Nessun regista italiano in concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, ma alla kermesse non mancherà un tocco di Italia con l’anteprima di ‘Roma Elastica‘. affaritaliani.it

Cannes, esclusa l’Italia dai registi in gara ma resta uno spiraglioCannes 2026, nessun regista italiano in gara ma Italia protagonista indiretta Alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sulla Croiset ... assodigitale.it

Su 2541 film proposti ai selezionatori di Cannes provenienti da 141 Paesi, non ce n’è nemmeno uno italiano che ha meritato di essere invitato nella selezione ufficiale della settantanovesima edizione del Festival. Ce l’ha fatta il Costa Rica, ma non l’Italia. L' - facebook.com facebook

La selezione ufficiale del 79° Festival di Cannes è stata rivelata oggi. Qui l'elenco completo x.com