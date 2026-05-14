Durante una masterclass a Cannes 2026, il regista Peter Jackson ha condiviso che durante le riprese de Il Signore degli Anelli ogni mattina provava paura sul set. Ha descritto il progetto come un'impresa imponente gestita con un tocco di ingenuità, senza entrare in dettagli specifici. La testimonianza si inserisce nel quadro delle discussioni sulla produzione del celebre film e delle sue difficoltà.

Durante la sua masterclass a Cannes 2026, Peter Jackson ha raccontato la lavorazione del Signore degli Anelli come un’impresa gigantesca affrontata quasi con ingenuità. La trilogia venne girata in 266 giorni e rappresentò qualcosa che la Nuova Zelanda non aveva mai fatto prima. “Quel tipo di film apparteneva a Hollywood, non alla Nuova Zelanda”, spiega il regista. “Noi non avevamo mai fatto nulla del genere”. E proprio questa inesperienza, secondo lui, fu un vantaggio: “Non sapevamo abbastanza per essere spaventati”. Jackson ammette che se lui e il suo team avessero capito davvero la complessità del progetto, probabilmente non avrebbero mai iniziato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cannes 2026, la confessione di Peter Jackson: “Ogni mattina avevo paura sul set de Il Signore degli Anelli”

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