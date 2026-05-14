Caniparola | giochi lettura e arti marziali alla Festa del Fantin

Sabato pomeriggio, nel cortile dell’oratorio, si svolge la Festa del Fantin dedicata ai bambini dai 3 anni. L’evento propone attività come giochi, momenti di lettura e dimostrazioni di arti marziali, tutte pensate per coinvolgere i più piccoli. Durante l’iniziativa, i bambini possono partecipare a giochi all’aperto, ascoltare storie lette da animatori e assistere a dimostrazioni di tecniche di arti marziali, che si integrano nel programma come momenti di intrattenimento e scoperta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui