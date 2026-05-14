Caniparola | giochi lettura e arti marziali alla Festa del Fantin
Sabato pomeriggio, nel cortile dell’oratorio, si svolge la Festa del Fantin dedicata ai bambini dai 3 anni. L’evento propone attività come giochi, momenti di lettura e dimostrazioni di arti marziali, tutte pensate per coinvolgere i più piccoli. Durante l’iniziativa, i bambini possono partecipare a giochi all’aperto, ascoltare storie lette da animatori e assistere a dimostrazioni di tecniche di arti marziali, che si integrano nel programma come momenti di intrattenimento e scoperta.
? Punti chiave Cosa aspettano i bambini dai 3 anni in oratorio sabato pomeriggio?. Come si conciliano le arti marziali con la lettura nel programma?. Chi ha ideato questa iniziativa per unire le comunità locali?. Perché questo evento punta a rafforzare il legame tra le frazioni?.? In Breve Organizzazione promossa dai genitori delle scuole dell'infanzia di Fosdinovo e Caniparola.. Attività per bambini dai 3 anni in su con sessioni di lettura alle 17.. Prove gratuite di arti marziali miste disponibili durante tutto il pomeriggio.. Evento gratuito presso l'oratorio della chiesa di Caniparola sabato 23 maggio.. Sabato 23 maggio, l’oratorio della chiesa di Caniparola ospiterà la Festa del Fantin, un evento pensato per le famiglie e i bambini che partirà alle ore 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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