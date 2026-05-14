Canile all’Elba riprendono i lavori La Regione | Confermato il finanziamento di 600mila euro

I lavori per il canile all’isola d’Elba sono stati riavviati dopo l’approvazione di un nuovo accordo di programma da parte della Regione Toscana. L’accordo, che sarà firmato con il Comune di Capoliveri, conferma un finanziamento di 600 mila euro destinato alla costruzione dell’impianto. L’obiettivo principale è rafforzare le attività di contrasto al randagismo e migliorare la tutela degli animali presenti sull’isola. La Regione ha comunicato ufficialmente l’approvazione della delibera e il ripristino delle procedure di realizzazione.

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