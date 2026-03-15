Nuova vita per l’ex Opera Pia La Regione approva finanziamento di 700mila euro

La Regione ha approvato un finanziamento di 700mila euro destinato all’ex Opera Pia Contessa, situata nel Comune di Roccastrada. La decisione riguarda l’assegnazione di fondi per interventi di riqualificazione e recupero dell’edificio. La delibera è stata formalizzata dalla Giunta e ora i lavori potranno essere avviati per restituire nuova funzionalità alla struttura.

ROCCASTRADA Una nuova vita per l’ex Opera Pia Contessa nel Comune di Roccastrada. La Giunta Regionale Toscana ha infatti approvato il finanziamento per l’intervento di rigenerazione urbana che riguarda il complesso, stanziando un contributo di 700 mila euro destinato specificamente al recupero e alla valorizzazione degli spazi esterni. L’intervento, che mira a ricucire il tessuto sociale del borgo attraverso la riqualificazione di un patrimonio immobiliare storico, è stato definito con una delibera approvata nell’ultima seduta di giunta. Tale atto ha delineato lo schema di un accordo che sarà a breve sottoscritto tra la Regione e il Comune di Roccastrada, formalizzando così l’avvio del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per l’ex Opera Pia. La Regione approva finanziamento di 700mila euro Articoli correlati Leggi anche: Manifestazioni sportive ed eventi: il Comune approva un finanziamento di 360mila euro Dalla Regione 700mila euro per il futuro di giovani sottoposti a procedimenti penaliUn investimento da 700mila euro per giovani dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova vita per l'ex Opera Pia La... Temi più discussi: Roccastrada, dalla Regione 700mila euro per rigenerare l’ex Opera Pia; Nuova vita per l’ex Opera Pia. La Regione approva finanziamento di 700mila euro; Antonio Pappano: la mia nuova vita con la London Symphony Orchestra; Nuova vita per l’edifico di via Umberto I: sarà il centro sociale polivalente di Alezio. Nuova vita per l’ex Opera Pia. La Regione approva finanziamento di 700mila euroROCCASTRADA Una nuova vita per l’ex Opera Pia Contessa nel Comune di Roccastrada. La Giunta Regionale Toscana ha infatti approvato il finanziamento per l’intervento di rigenerazione urbana che riguard ... lanazione.it Roccastrada, dalla Regione 700mila euro per rigenerare l’ex Opera PiaDalla Regione arriva il sì per il finanziamento dell'intervento di rigenerazione urbana dell’ex Opera Pia Contessa Nella a Roccastrada. intoscana.it : . Da Bari Vecchia, in Strada del Carmine, tra le mura antiche del palazzo dell’Opera Pia Maria Santissima del Carmine, dove tutto è cominciato nel 2016, fino alla sede di oggi all’O facebook