Cani a catena da duemila anni | la storia del Cave canem che ci ricorda una vecchia idea del Miglior amico dell’uomo

La riproduzione del mosaico pavimentale "Cave canem" che si trova nella Casa del Poeta Tragico a Pompei è ancora oggi, a distanza di più di 21 secoli, una delle "immagini" più rappresentative dei cani mentre però nelle case aumenta sempre di più il concetto di "cane oggetto". La distonia della relazione con il cane nella società moderna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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