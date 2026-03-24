Lotta ai combattimenti tra cani | a Salerno il 27 marzo il convegno di Cave Canem e Humane Worlds for Animals

Il 27 marzo 2026, a partire dalle 11:00, si terrà a Salerno un convegno dedicato alla lotta contro i combattimenti tra cani. L'evento, organizzato da Cave Canem e Humane Worlds for Animals, si svolgerà in una sede locale e prevede interventi di esperti e rappresentanti delle associazioni coinvolte. La giornata si concentrerà sulla discussione delle strategie per contrastare questa forma di maltrattamento sugli animali.

A Salerno il il 27 marzo 2026 a partire dalle ore 11:00 ci sarà l'incontro organizzato da Humane Worlds for Animals e Fondazione Cave Canem sui combattimenti clandestini tra cani per fare il punto sui fondi pubblici stanziati nella Legge di Bilancio per la riabilitazione con un confronto tra istituzioni, magistratura e associazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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