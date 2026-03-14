A Amsterdam si è verificata un’esplosione davanti a una scuola ebraica, causando panico tra gli studenti e i residenti. La polizia ha avviato le indagini e al momento non ci sono ancora conferme sulla natura dell’evento. Sul tavolo degli inquirenti ci sarebbe anche una pista che coinvolge il terrorismo sciita, mentre le autorità europee monitorano la situazione con attenzione.

Mentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge l’Europa. Nella notte tra venerdì e sabato 14 marzo 2026, un ordigno è esploso davanti alla scuola ebraica di Zeelandstraat, nel quartiere residenziale di Buitenveldert, nella zona sud di Amsterdam. L’edificio ha riportato danni limitati e nessuno è rimasto ferito. Un gruppo sciita di recente formazione, che si fa chiamare Ashab Al Yamim, ha rivendicato sia l’esplosione di Amsterdam sia quella avvenuta due giorni prima a Rotterdam. Il gruppo ha diffuso un video online che mostrerebbe la piccola deflagrazione seguita da un incendio all’esterno della scuola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciita

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