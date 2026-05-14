Camposampiero installate le prime colonnine Plenitude nei negozi ALDI
A Camposampiero sono state installate le prime colonnine di ricarica della rete Plenitude presso i negozi ALDI. La controllata Plenitude On The Road sta realizzando nuove infrastrutture di ricarica in vari punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. L’obiettivo dell’azienda è ampliare la presenza di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, contribuendo alla rete di infrastrutture di ricarica in Italia. Questa operazione fa parte di un piano più ampio di sviluppo della rete di rifornimento.
Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, prosegue nel piano di sviluppo della propria rete di ricarica, con l’installazione di nuove infrastrutture presso i punti vendita di ALDI sul territorio nazionale. Le prime colonnine sono state attivate nei parcheggi dei negozi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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