Poste Italiane ha installato oltre 2.600 colonnine di ricarica in vari piccoli centri. La rete comprende stazioni distribuite sul territorio, con l’obiettivo di facilitare la mobilità dei veicoli elettrici. Le colonnine sono state posizionate in aree strategiche, per offrire un servizio accessibile e capillare ai cittadini. La diffusione delle stazioni di ricarica continua in tutto il paese.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sono già più di 2.600 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate da Poste Italiane nell'ambito del Progetto Polis, che ha l'obiettivo di portare i servizi della Pubblica amministrazione in circa 7 mila uffici postali nei centri con meno di 15 mila abitanti e agevolare la transizione ecologica e digitale. L'iniziativa fa parte delle politiche mobilità sostenibile e prevede, entro il 2026, l'installazione di 5 mila stazioni di ricarica in circa 3.500 Comuni, sia nei parcheggi di Poste Italiane che nelle aree pubbliche. Le colonnine sono dislocate lungo tutta Italia, con una distribuzione diffusa per il 35% al Nord, il 20% al Centro, il 30% al Sud e il 15% sulle isole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste Italiane, oltre 2.600 colonnine di ricarica già installate nei piccoli centri

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