Camposampiero installate le colonnine Plenitude nei negozi ALDI
A Camposampiero sono state installate nuove colonnine di ricarica presso i negozi ALDI. L’azienda Plenitude, attraverso la controllata Plenitude On The Road, ha continuato a espandere la propria rete di infrastrutture di ricarica. L’intervento riguarda punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. Le nuove colonnine si aggiungono alle altre installazioni già in funzione, ampliando le possibilità di ricarica per i veicoli elettrici nei negozi di questa catena.
Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, prosegue nel piano di sviluppo della propria rete di ricarica, con l’installazione di nuove infrastrutture presso i punti vendita di ALDI sul territorio nazionale. Le prime colonnine sono state attivate nei parcheggi dei negozi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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