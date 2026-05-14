Campionato Primavera Roma attesa dal Verona nell’ultima giornata

Nell’ultima giornata del campionato Primavera, la Roma affronta il Verona. La squadra giallorossa arriva dopo aver concluso il match precedente con un pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. La partita si svolgerà in un momento di attesa, con obiettivi ancora da definire in classifica. La sfida si giocherà tra le mura di casa del Verona, in una giornata che potrebbe decidere alcune posizioni finali.

La Roma primavera arriva all’ultima giornata di campionato dopo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. I giallorossi, ormai certi dei play-off, dovranno affrontare il Verona in quello che sarà l’ultimo match della regular season. Una gara importante per arrivare nel migliore dei modi alla fase finale del campionato. Mister Guidi vorrà confermare quanto di buono fatto vedere durante l’anno e provare a conquistare il miglior piazzamento possibile in classifica. In arrivo gli ultimi verdetti. Il campionato Primavera si prepara agli ultimi verdetti: in testa continua il duello tra Fiorentina e Parma, separate da un solo punto e ancora in corsa per chiudere al primo posto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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