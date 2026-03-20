Ravenna lunga attesa prima dei playoff Passeranno 22 giorni dall’ultima di campionato

A Ravenna i tifosi devono aspettare 22 giorni prima di vedere i playoff, poiché dall’ultima partita di campionato passa molto tempo. La sfida contro la Torres si è giocata senza pubblico ravennate, e anche domani, alle 17, è in programma Ravenna-Livorno, un match che si svolge con le stesse restrizioni. La lunga attesa segna il calendario prima delle fasi decisive della stagione.

Come già accaduto la scorsa settimana per la sfida contro la Torres (vietata ai tifosi ravennati), anche Ravenna-Livorno – che domani, alle 17.30, torna al ‘Benelli’ dopo 50 anni – è stato un autentico classico del combattutissimo campionato di serie C, fra gli anni 50 e gli anni 70. Dalla stagione 57-58 alla stagione 75-76, le due squadre si sono affrontate 22 volte, cui va aggiunto l’1-1 della stagione in corso giocato all’Ardenza, anche in quella occasione senza tifosi al seguito. Il bilancio degli scontri diretti è tutto sommato in equilibrio. Il Ravenna ha vinto 8 volte, il pareggio è uscito in 6 occasioni, mentre i labronici si sono imposti 9 volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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