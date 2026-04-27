Il tredicesimo risultato utile consecutivo nell’ultima giornata di campionato Mencagli di petto e l’Aquila vola Ghiviborgo piegato 1-0 in casa

Nell’ultima giornata di campionato, l’Aquila Montevarchi ha ottenuto il tredicesimo risultato utile consecutivo, battendo in casa il Ghiviborgo con il punteggio di 1-0. La rete decisiva è arrivata grazie a un tiro di petto di Mencagli. La formazione schierata con il modulo 3-5-2 ha visto in campo Failli tra i pali, mentre in attacco sono stati impiegati Bocci e Galastri. La partita si è conclusa con il successo per i padroni di casa.

AQUILA MONTEVARCHI 1 GHIVIBORGO 0 AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Failli; Cecconi, Mariniello, Coly; Rosini (71’ Mencagli), Nannini (88’ Cocci), Mattei, Kondaj, Bassano (83’ Casagni); Galastri (68’ Lovari); Bocci (76’ Tommasini). Allenatore: Marmorini. GHIVIBORGO (4-3-1-2): Viti (83’ Laoluna); Panconi (51’ Fischer), Ricci, Vecchi, Ceccanti (72’ Del Dotto); Mion, Musatti, Signorini; Nottoli; Longo (46’ Baldacci), Mariotti (62’ Thioune). Allenatore: Cannarsa. ARBITRO: Belingheri di Lecco. Assistenti: Pallone Costel Condrut. RETE: 78’ Mencagli. NOTE: Angoli 4–7. Ammonito: Coly MONTEVARCHI - Un tocco di petto sotto misura di Federico Mencagli regala i tre punti e il 13esimo risultato utile consecutivo all’Aquila 1902 che piega il Ghiviborgo nell’ultima gara casalinga di un campionato in crescendo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il tredicesimo risultato utile consecutivo nell’ultima giornata di campionato. Mencagli di petto e l’Aquila vola. Ghiviborgo piegato 1-0 in casa Notizie correlate Gol di Proietto: la Pianese batte Pineto. E’ il sesto risultato utile consecutivoPIANESE 1 PINETO 0 PIANESE (3-4-2-1) Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi (43’st Xhani), Bertini, Simeoni (1’st Proietto), Martey; Ianesi (35’st... Serie C: Audace Cerignola, un baluardo difensivo ferma il Catania capolista. Sesto risultato utile consecutivo.L’Audace Cerignola ha ottenuto un importante pareggio 0-0 sul campo del Catania, proseguendo la sua striscia positiva che conta ora sei risultati... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L’Aquila batte il Ghiviborgo al Brilli Peri 1-0; Il tredicesimo risultato utile consecutivo nell’ultima giornata di campionato. Mencagli di petto e l’Aquila vola. Ghiviborgo piegato 1-0 in casa.