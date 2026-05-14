La terza giornata di regate inshore del Campionato del Mondo ORC 2026 si è svolta lungo la costa intorno a Capri, con percorsi diversi per le varie classi. Le condizioni del mare sono risultate variabili nel corso della giornata, influenzando le performance delle imbarcazioni. Le classifiche rimangono ancora aperte, con molte posizioni da definire dopo le prove di oggi. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati di vela, mentre i concorrenti si preparano per le prossime sfide.

Percorsi differenziati per le classi, condizioni variabili e classifiche ancora aperte dopo la terza giornata di regate inshore per il Campionato del Mondo ORC 2026. Terza giornata di regate inshore per il Campionato del Mondo ORC 2026, in corso tra Napoli e Sorrento dal 7 al 14 maggio, con la tradizionale prova costiera attorno all’isola di Capri che ha aggiunto un ulteriore elemento di spettacolo e complessità alla settimana iridata. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), e supportato da Rolex e Loro Piana, il Mondiale si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi della vela internazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campionato del Mondo ORC 2026, la costiera attorno a Capri decide la terza giornata inshore

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