Campi Gianluca Guidi porta in scena l' omaggio a Frank Sinatra

Il 15 maggio 2026 a Firenze, Gianluca Guidi ha portato in scena uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra, interpretando la vita e la musica del celebre cantante statunitense. Guidi, attore e musicista, è anche figlio d’arte, con il padre noto come Johnny Dorelli. Lo spettacolo è stato accompagnato dall’orchestra Ritmico-Sinfonica Cremuto, che ha eseguito alcuni dei brani più famosi di Sinatra. La rappresentazione si è svolta in un teatro della città, con un pubblico presente e partecipe.

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Firenze, 15 maggio 2026 - La vita e la musica di Frank Sinatra interpretata da Gianluca Guidi, attore, musicista, figlio d’arte (suo padre è Johnny Dorelli) e dall’orchestra Ritmico-Sinfonica Cremuto. È l’evento speciale in programma venerdì 15 maggio alle ore 21 presso il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23). L’iniziativa, a ingresso libero, fa parte del progetto “Crescendo Musica Toscana - Ogt”, della Filarmonica Vincenzo Bellini di Scandicci, finanziato dalla Regione Toscana per sostenere la crescita musicale e professionale di giovani musicisti toscani. In programma brani comici e aneddoti biografici, da "Fly Me to the Moon”, “My Way”, “Strangers in the Night”, a “I’ve Got You Under My Skin”, “The Lady Is a Tramp”, “That’s life” e “All The Way”, tra swing, eleganza e grande tradizione orchestrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi, Gianluca Guidi porta in scena l'omaggio a Frank Sinatra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gianluca Guidi canta Sinatra al Teatro ParioliCosa: Gianluca Guidi canta Sinatra, uno spettacolo musicale che rende omaggio a “The Voice”. Gianluca Guidi canta Sinatra al Teatro Parioli CostanzoDal 16 al 19 aprile, il palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo ospita uno degli eventi musicali più eleganti della stagione: “Gianluca Guidi canta... Si parla di: Boom di partecipanti alla 15esima edizione del concorso musicale Città di Scandicci. Venerdì 15 la musica di Frank Sinatra e la voce di Gianluca Guidi al Teatrodante Carlo MonniCAMPI BISENZIO - La musica di Frank Sinatra rivive venerdì 15 maggio alle 21 al Teatrodante Carlo Monni con lo spettacolo interpretato da Gianluca Guidi, ... piananotizie.it A Pieveclassica Frank Sinatra, the man & his music con Gianluca GuidiArezzo, 12 febbraio 2026 – Giovedì 19 febbraio alle ore 21.15 al teatro Papini di Pieve Santo Stefano torna Pieveclassica 2026 con il suo terzo appuntamento: Frank Sinatra, the man & his music. Un ... lanazione.it