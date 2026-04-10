Gianluca Guidi canta Sinatra al Teatro Parioli Costanzo
Dal 16 al 19 aprile, il Teatro Parioli Costanzo ospita lo spettacolo “Gianluca Guidi canta Sinatra”. L’evento vede l’attore e cantante interpretare le canzoni di Frank Sinatra, riproponendo dal vivo brani celebri dell’artista statunitense. La performance si svolge sul palcoscenico del teatro romano, offrendo agli spettatori un’occasione di ascolto dedicata a uno dei miti della musica internazionale.
Dal 16 al 19 aprile, il palcoscenico del Teatro Parioli Costanzo ospita uno degli eventi musicali più eleganti della stagione: “Gianluca Guidi canta Sinatra”, uno spettacolo dal vivo capace di riportare in scena tutta la magia e il fascino senza tempo di Frank Sinatra.Tra queste date, il 18. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Gianluca Guidi canta Sinatra al Teatro ParioliCosa: Gianluca Guidi canta Sinatra, uno spettacolo musicale che rende omaggio a “The Voice”.
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