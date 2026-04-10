Dal 16 al 19 aprile 2026, il Teatro Parioli di Roma ospiterà uno spettacolo musicale dedicato a Frank Sinatra, interpretato da Gianluca Guidi. L’artista proporrà un omaggio al celebre cantante statunitense attraverso un tributo che ripercorre alcuni dei suoi brani più famosi. Lo spettacolo si inserisce all’interno di una programmazione che mira a rendere omaggio alla musica classica e alle leggende del jazz e del swing.

Cosa: Gianluca Guidi canta Sinatra, uno spettacolo musicale che rende omaggio a “The Voice”.. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo, Roma; dal 16 al 19 aprile 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza raffinata che unisce la grande musica jazz, una band d’eccezione e un’interpretazione teatrale di altissimo livello.. Nel cuore pulsante della stagione teatrale romana 2025-2026, il Teatro Parioli Costanzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e raffinati della primavera capitolina. Dal 16 al 19 aprile 2026, le storiche tavole del palcoscenico vibreranno sulle note di Gianluca Guidi canta Sinatra, uno spettacolo che trascende la semplice esecuzione musicale per trasformarsi in un autentico attraversamento interpretativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gianluca Guidi canta Sinatra al Teatro Parioli

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