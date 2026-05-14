Campania allerta gialla per piogge intense | guida per il pomeriggio

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per piogge intense in alcune zone della Campania nel pomeriggio. Le aree più colpite sono le zone collinari e le aree urbane soggette a allagamenti. Si consiglia di verificare lo stato dei sistemi di scolo e di evitare spostamenti non necessari. Le autorità monitorano costantemente la situazione per prevenire eventuali problemi legati alle precipitazioni.

? Domande chiave Quali zone specifiche della Campania rischiano il maggior accumulo idrico?. Come proteggere i sistemi di scolo prima dell'inizio delle piogge?. Cosa devono fare gli agricoltori prima del limite delle ore 21?. Perché il rischio cambia tra la costa e le aree montane?.? In Breve Precipitazioni intense previste tra le ore 13 e le ore 21 di mercoledì 13 maggio.. Monitorare canali Protezione Civile e radar per rischio idrico o instabilità su Monti Picentini.. Pulizia sistemi di scolo necessaria nelle aree vesuviane e montane prima delle ore 13.. Agricoltori dell'Alto Sele e Tusciano devono mettere in sicurezza strutture prima delle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

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