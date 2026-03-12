Campania | allerta gialla piogge intense e rischi frane

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026. L’avviso riguarda alcune zone della regione e segnala la possibilità di forti piogge e il rischio di frane. L’allerta è stata comunicata in modo ufficiale per informare le autorità e i cittadini della situazione meteorologica prevista.

La Protezione civile della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026, interessando specifiche aree geografiche. Il bollettino indica la possibilità di precipitazioni intense e fenomeni repentini su zone strategiche come la Piana campana, Napoli, le Isole e l'Area Vesuviana, oltre alla Penisola sorrentino-amalfitana e ai Monti di Sarno e Picentini. L'impatto previsto include rischi idrogeologici concreti: allagamenti, innalzamento . 🔗 Leggi su Ameve.eu

campania allerta gialla piogge intense e rischi frane
