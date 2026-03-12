Campania | allerta gialla piogge intense e rischi frane

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026. L’avviso riguarda alcune zone della regione e segnala la possibilità di forti piogge e il rischio di frane. L’allerta è stata comunicata in modo ufficiale per informare le autorità e i cittadini della situazione meteorologica prevista.

La Protezione civile della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026, interessando specifiche aree geografiche. Il bollettino indica la possibilità di precipitazioni intense e fenomeni repentini su zone strategiche come la Piana campana, Napoli, le Isole e l'Area Vesuviana, oltre alla Penisola sorrentino-amalfitana e ai Monti di Sarno e Picentini. L'impatto previsto include rischi idrogeologici concreti: allagamenti, innalzamento . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: allerta gialla, piogge intense e rischi frane Articoli correlati Leggi anche: Neve, piogge intense e acqua alta: scatta l’allerta gialla Maltempo, temporali e piogge intense in arrivo a Reggio Calabria e provincia: è allerta giallaUna nuova ondata di maltempo si prepara a colpire Reggio Calabria e il territorio provinciale. Una selezione di notizie su Campania allerta gialla piogge intense... Temi più discussi: Allerta meteo Arancione su Campania; Allerta gialla al centro e piogge al nord-est: l'Italia divisa dal maltempo; Maltempo in Sicilia con temporali, torna l’allerta gialla per domenica 8 marzo: ecco dove; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi. Allerta meteo gialla in Campania per temporali: rischio piogge intense fino a domani pomeriggioLa Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalla mezzanotte fino alle 15 di venerdì 13 marzo per la Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana e Penisola ... irpiniaoggi.it Meteo Napoli, allerta meteo gialla in Campania: previsti temporaliLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di ... msn.com IL CASO DEL CUORE IAGO DALLA CAMPANIA L'ULTIMA SPERANZA PER IAGO Iago, 8 mesi, è stato trasferito con i cani adulti e... è finita. È entrato a far parte degli invisibili, nel dimenticatoio. Un cucciolo così giovane e dolce, chippato, vaccinato e ca - facebook.com facebook Assorbenti gratis (e compostabili): Bacoli è il primo comune della Campania a installare distributori nelle scuole e negli uffici x.com