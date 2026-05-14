Camorra ad Arzano 17 arresti dopo l’omicidio Coppola | i soldi del racket finivano ai detenuti

Diciassette persone sono state arrestate ad Arzano in seguito all’omicidio di Coppola, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo. Le indagini hanno accertato che i proventi del racket gestito dalla camorra venivano inviati ai detenuti. L’attività ha portato alla scoperta di un sistema di controllo e distribuzione del denaro proveniente dall’attività criminale nella zona.

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Nuovo duro colpo alla criminalità organizzata nell’area nord di Napoli. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata, omicidio volontario e detenzione illegale di armi. L’indagine trae origine dal fermo eseguito lo scorso 21 aprile nei confronti di 11 soggetti ritenuti vicini ad una organizzazione camorristica attiva ad Arzano e nei comuni limitrofi. Nel corso delle attività investigative, gli inquirenti hanno ricostruito anche le circostanze dell’omicidio di Rosario Coppola, avvenuto il 4 febbraio scorso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camorra ad Arzano, 17 arresti dopo l’omicidio Coppola: i soldi del racket finivano ai detenuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per “mesata” ai detenuti affiliatiIndagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni. Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 personePer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno... Temi più discussi: Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per mesata ai detenuti affiliati; Napoli, bollettino di guerra: 50 vittime in quattro mesi tra camorra e violenza; Camorra ad Arzano, 17 arresti dopo l’omicidio Coppola: i soldi del racket finivano ai detenuti; Arzano, 17 arresti tra clan ed estorsioni: ricostruito l’omicidio per errore di Rosario Coppola. Camorra, 17 arresti ad ArzanoArmi, estorsioni e l'omicidio di Rosario Coppola, vittima innocente della faida. Dal pizzo entrate per oltre 70mila euro al mese: servivano per pagare gli affiliati e le famiglie dei detenuti ... rainews.it Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per mesata ai detenuti affiliatiIndagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni ... fanpage.it