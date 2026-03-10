Incidente sull' A2 del Mediterraneo a Polla | camion sbanda e finisce contro il guardrail

Da salernotoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sull’A2 del Mediterraneo a Polla si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion. Il veicolo, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. La scena si è svolta lungo la corsia in direzione sud, creando momenti di tensione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tensione, oggi, sull’A2 del Mediterraneo, a Polla, in direzione sud. Per cause da accertare, infatti, un camion è sbandato, finendo contro il guardrail. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere: sul posto, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il malcapitato, dunque, dopo essere stato tirato fuori dal mezzo e affidato ai soccorsi, è stato condotto all'ospedale di Polla, per le cure del caso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: A2, auto sbanda e finisce contro il guardrail: un ferito

Incidente tra auto e bisarca sull'A2 del Mediterraneo: un feritoMomenti di paura, questa mattina, lungo l' A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Atena Lucana e Polla (in direzione nord), dove un'auto Fiat 600,...

Una raccolta di contenuti su Incidente sull

Temi più discussi: Incidente tra due auto sull'A2 del Mediterraneo: morto un 29enne; 28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria, scende dalla macchina dopo un urto e viene investito; Incidente sull’A2 a Reggio Calabria: tre auto coinvolte dopo lo svincolo di Gallico; Urta in autostrada, esce dalla macchina ed è investito e ucciso a 28 anni: incidente sulla Salerno-Reggio.

incidente sull a2 delIncidente sull’A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla: auto tampona una bisarca, un feritoATENA LUCANA (SA) - Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Atena Lucana e Polla in direzione nord, do ... ivl24.it

Incidente a Polla, camion finisce contro guard rail: grave l'autistaGrave incidente stradale intorno alle 12.30 lungo la A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Polla in direzione sud. Il conducente di ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.