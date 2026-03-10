Incidente sull' A2 del Mediterraneo a Polla | camion sbanda e finisce contro il guardrail

Oggi sull’A2 del Mediterraneo a Polla si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion. Il veicolo, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail. La scena si è svolta lungo la corsia in direzione sud, creando momenti di tensione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tensione, oggi, sull’A2 del Mediterraneo, a Polla, in direzione sud. Per cause da accertare, infatti, un camion è sbandato, finendo contro il guardrail. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere: sul posto, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il malcapitato, dunque, dopo essere stato tirato fuori dal mezzo e affidato ai soccorsi, è stato condotto all'ospedale di Polla, per le cure del caso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: A2, auto sbanda e finisce contro il guardrail: un ferito

Incidente tra auto e bisarca sull'A2 del Mediterraneo: un feritoMomenti di paura, questa mattina, lungo l' A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Atena Lucana e Polla (in direzione nord), dove un'auto Fiat 600,...

Una raccolta di contenuti su Incidente sull

Temi più discussi: Incidente tra due auto sull'A2 del Mediterraneo: morto un 29enne; 28enne morto sulla Salerno-Reggio Calabria, scende dalla macchina dopo un urto e viene investito; Incidente sull’A2 a Reggio Calabria: tre auto coinvolte dopo lo svincolo di Gallico; Urta in autostrada, esce dalla macchina ed è investito e ucciso a 28 anni: incidente sulla Salerno-Reggio.

Incidente sull’A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla: auto tampona una bisarca, un feritoATENA LUCANA (SA) - Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Atena Lucana e Polla in direzione nord, do ... ivl24.it

Incidente a Polla, camion finisce contro guard rail: grave l'autistaGrave incidente stradale intorno alle 12.30 lungo la A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Polla in direzione sud. Il conducente di ... msn.com

La macchina si ribalta, caos sulla statale Incidente con feriti nel Siracusano... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook