Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio | tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14

Un camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio ha causato la chiusura temporanea del tratto tra Bologna Casalecchio e il bivio con l’autostrada A14, creando lunghe code. L’incendio si è verificato alle 20 e ha bloccato il traffico verso l’A14, costringendo molti automobilisti a trovare percorsi alternativi. La polizia ha delimitato l’area per mettere in sicurezza la zona, mentre i vigili del fuoco operavano per spegnere le fiamme. Il traffico resta pesante in questa zona.

Tratto chiuso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14. Code e chiusure anche sulla Tangenziale di Bologna Traffico in tilt nella serata di oggi sul raccordo di Casalecchio, dove dalle 20 è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Autostrada A14, in direzione della A14. La chiusura è stata disposta a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del chilometro 4+800. Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, il traffico risulta bloccato e si registrano almeno 2 chilometri di coda. Per la stessa causa è stato temporaneamente chiuso anche un tratto della Tangenziale di Bologna, tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Triumvirato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

