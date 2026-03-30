Camion a fuoco sull’A1 | chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi

Nella mattinata di oggi, un autoarticolato ha preso fuoco sull’autostrada A1 all’altezza di Sasso Marconi, causando la chiusura del tratto per più di quattro ore. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. La strada è stata riaperta nel primo pomeriggio.

Bologna, 30 marzo 2026 – A1 chiusa per oltre 4 ore a causa di un autoarticolato avvolto dalle fiamme. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente, però, non risultano feriti, illeso anche il camionista, dopo l’incendio avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza di Sasso Marconi. Da una prima ricostruzione, venti vigili del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna sono stati impegnati intorno alle 14 al c hilometro 209 dell'autostrada A1 in direzione Sud per lo spegnimento di un un incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava materiale plastico. Sul posto sono intervenuti 7 automezzi provenienti dai distaccamenti di Casalecchio di Reno, dalla sede Centrale di Bologna, da Monzuno e Castiglione dei Pepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion a fuoco sull’A1: chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi Contenuti e approfondimenti su Sasso Marconi Camion a fuoco sull’A1: chiuso il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi, code e disagiBologna, 30 marzo 202 6 – Un autoarticolato avvolto dalle fiamme, l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco e un tratto di autostrada chiuso... Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternativePistoia, 26 gennaio 2026 – Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, sulla autostrada A11, la Firenze Mare, dove poco dopo le 15...