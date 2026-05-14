Nelle ultime settimane sono stati rimossi alcuni tralicci dell’alta tensione che attraversano il capoluogo lodigiano. La loro presenza, stabile per diversi decenni, sta gradualmente scomparendo dalla vista della città. La rimozione dei tralicci ha coinvolto varie zone del centro urbano, lasciando spazio a nuove operazioni di smantellamento in corso. La fine di questa fase si accompagna a un cambiamento visivo nel paesaggio locale.

I tralicci dell’alta tensione che da decenni tagliano il cielo del capoluogo lodigiano hanno iniziato a sparire. È partita ieri mattina, in via della Marescalca, l’ultima fase del piano di razionalizzazione della rete elettrica cittadina con la demolizione degli ultimi 17 sostegni presenti nel centro abitato di Lodi, tutti risalenti agli anni Cinquanta. Un intervento altamente spettacolare, quasi "acrobatico" capace di attirare anche curiosi e residenti. A entrare in azione una squadra composta da dieci operai iperspecializzati, tra cui quattro arrampicatori incaricati di salire fino a 25 metri d’altezza per iniziare lo smontaggio della struttura metallica da circa sette tonnellate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cambia il paesaggio. Alta tensione, via i tralicci

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