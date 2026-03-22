Alta tensione interrata Via il traliccio

Un elettrodotto interrato è stato messo in funzione tra Maleo e Pizzighettone, segnando il passaggio alla fase finale dei lavori. Contestualmente, è stato deciso di rimuovere il traliccio che sosteneva la linea aerea. L’intervento riguarda la sostituzione di una linea aerea con un impianto sotterraneo, con l’obiettivo di eliminare la struttura visibile nella zona.

Elettrodotto interrato in funzione, si va verso lo smantellamento della linea aerea tra Maleo e Pizzighettone. È entrato in esercizio mercoledì il nuovo tratto di elettrodotto interrato tra la stazione elettrica di Maleo e la cabina primaria di Casalpusterlengo, realizzato da Terna. Una novità attesa, che segna un passaggio decisivo nella riorganizzazione della rete ad alta tensione nel Basso Lodigiano. Con l’attivazione del cavo, si apre ora la fase dello smantellamento della vecchia linea aerea che da anni caratterizza lo skyline tra Cascina Faruffina di Cavacurta e Pizzighettone, passando nei pressi del cimitero di Maleo. Un intervento che dovrebbe restituire un impatto paesaggistico più leggero a un’area finora segnata dai tralicci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alta tensione interrata. Via il traliccio Articoli correlati Nasce la vita ad alta quota . Un nido di cicogna bianca su un traliccio elettricoA Stabbia, ai margini del Padule di Fucecchio, una coppia di cicogne bianche stava facendo il nido su un traliccio elettrico di media tensione. Maurizi tiene alta la tensione per il SoraSi mantiene vivo il focus sulle trattative per il potenziamento della compagine societaria dell’Ancona, con il sindaco Silvetti più attivo che mai... Insane Precision! High-Voltage Lineman Work – Splicing Power Lines #shorts #electrical