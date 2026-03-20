Il focus rimane sulle trattative per rafforzare la squadra dell’Ancona, con il sindaco Silvetti impegnato nelle interlocuzioni con il presidente socio di maggioranza Polci, che ha ammesso di avere bisogno di rinforzi. Nel frattempo, Maurizi mantiene alta la tensione per il Sora, mantenendo vivo l’interesse e la pressione sulla situazione. Le discussioni tra le parti proseguono senza interruzioni.

Si mantiene vivo il focus sulle trattative per il potenziamento della compagine societaria dell’Ancona, con il sindaco Silvetti più attivo che mai nell’interlocuzione con il presidente socio di maggioranza Polci, che non ha mai negato che avrebbe necessitato di rinforzi. Ora comunque prende sempre più spazio l’attenzione per il match di domenica prossima alle ore 15,30 (orario richiesto dal Sora e gradito anche all’Ancona) allo stadio Del Conero. Il rischio da esorcizzare è quello opposto a quanto si configurava per Giulianova, e cioè che la partita venga avvertita come semplice. Conoscendo Maurizi e i suoi giocatori, ci sentiamo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizi tiene alta la tensione per il Sora

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